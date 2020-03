Coronavirus: De Petris (Leu), 'misure dure necessarie, massimo sostegno governo'

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Le misure decise stasera dal governo sono certamente rigide e dolorose ma anche assolutamente necessarie per fronteggiare e vincere il contagio. Garantiamo quindi al governo il massimo sostegno, in un momento che deve essere segnato da solidarietà e senso di responsabilità di tutti. Altra via per superare questa crisi e battere questo virus non c'è”. Lo dichiara la senatrice di LeU Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto.