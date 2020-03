Coronavirus: famiglia siciliana con tre bimbi piccoli bloccata in Marocco, 'cancellato il volo'

Palermo, 11 mar. (Adnkronos) – Una intera famiglia siciliana, padre, madre e tre figli sotto i dieci anni, bloccata in Marocco perché Ryanair ha cancellato ieri tutti i voli per l'Italia. "Non sappiamo cosa fare perché l'Ambasciata italiana non ci risponde e neppure il console – racconta Francesco Catalfo all'Adnkronos – adesso stiamo tornando in aeroporto. Ma con tre bimbi piccoli è tutto molto più complicato. Ryanair ci ha cancellato ieri il volo Marrakech-Catania e non ci da soluzioni alternative. Stavamo valutando di andare in Germania, ma girare mezza Europa con il Coronavirus e con tre figli piccoli è rischioso".

"La Farnesina, le Ambasciate Italiane in Marocco non ci rispondono – dice Catalfo -Vogliamo avere delle risposte dalle istituzioni che ci hanno abbandonato al nostro destino".

"Abbiamo chiamato l'Ambasciata di Rabat – spiega poi – ma risponde solo una voce guida, mentre a Casablanca ci dicono di sbrigarcela con Ryanair. Assurdo!". "Noi vorremmo solo avere delle risposte su cosa fare, ripeto abbiamo tra bambini piccolissimi ed è complicato restare bloccati qui – aggiunge poi Catalfo – Non ci ha chiamato neppure nessuno del governo, eppure siamo registrati su tutti i portali".

"Sappiamo che qui ci sono tanti italiani bloccati – aggiunge poi Francesco Catalfo – mi chiedo perché non ci vengono a prendere. Per favore fateci contattare dall'ambasciata. Abbiamo tre bimbi piccoli e iniziare un viaggio della speranza è rischiosissimo". Nella comitiva ci sono nove catanesi e un napoletano.