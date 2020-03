Coronavirus: Governo valuta richiesta Lombardia, a lavoro team tecnici

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – La lettera del governatore lombardo Attilio Fontana per chiedere misure ancor più stringenti per il suo territorio al fine di contenere la diffusione di Covid-19 è giunta a Consiglio dei ministri in corso. Dove alcuni presenti hanno osservato come, in realtà, non si tratti di una vera e propria serrata -i mezzi pubblici resterebbero operativi, seppur ridotti, le imprese messe nelle condizioni di proseguire la produzione- ma di una stretta si, comunque durissima. Ora un team di tecnici è a lavoro per valutare le richieste del governatore.