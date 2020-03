Coronavirus: in serata decisione governo su Lombardia**

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Dovrebbe arrivare in serata la decisione del governo sulla Lombardia, che ha chiesto, con una lettera firmata dal governatore Attilio Fontana, misure molto più stringenti, lasciando aperti i soli servizi essenziali, i trasporti pubblici ma 'ridotti' in base alle esigenze, le imprese limitando le attività delle stesse a un accordo con Confindustria Lombardia. Chiusura per i centri commerciali, dei mercati rionali, delle attività artigianali, di pub, bar e ristoranti. Un team di tecnici è a lavoro per valutare l'impatto delle misure, anche sul contenimento del contagio. Stasera il governo dovrebbe sciogliere la riserva.