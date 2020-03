Coronavirus: lettera Fontana a governo, c'è stretta misure ma non serrata (3)

(Adnkronos) – "Si propone l’ulteriore sospensione, di conseguenza, dei termini processuali e degli adempimenti di natura amministrativa, assicurativa, ecc. – prosegue la lettera – Ogni attività svolta con modalità di lavoro agile è consentita. È fatta salva l’individuazione da parte di Regione Lombardia delle attività di indifferibile necessità".

"Si comunica che per quanto riguarda le restanti attività produttive è già stato raggiunto un accordo con Confindustria Lombardia che provvederà a regolamentare l’eventuale sospensione o riduzione delle attività lavorative per le imprese. Si ritiene – infine – opportuno procedere alla variazione del servizio di trasporto pubblico in funzione delle attività che permarranno in essere. Sono in via di definizione ulteriori accordi con le associazioni di categoria per definire misure contenitive specifiche aggiuntive".