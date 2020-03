Coronavirus: lettera Fontana a governo, edicole aperti e mezzi pubblici 'ridotti'

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – "Chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione di quelle relative ai servizi di pubblica utilità, ai servizi pubblici essenziali, alla vendita di beni di prima necessità e alle edicole". E' quanto si legge in un passaggio della lettera, in possesso dell'Adnkronos, inviata dal governatore della Lombardia, Attilio Fontana, al governo per chiudere una stretta ulteriore.

Ridotto ma operativo, nella richiesta della Lombardia, il servizio pubblico di trasporti. "Si ritiene opportuno procedere alla variazione del servizio di trasporto pubblico in funzione delle attività che permarranno in essere", si legge infatti.