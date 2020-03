Coronavirus: lettera Fontana a governo, 'sospese o ridotte attività imprese'

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Nella lettera del governatore Attilio Fontana indirizzata all'esecutivo per chiedere un'ulteriore stretta delle misure per contenere il Covid-19 non figura la chiusura delle imprese sul territorio. Un passaggio della lettera sembra aprire alla richiesta avanzata in queste ore dalla Confindustria lombarda, tra l'altro citata nel testo del presidente della Regione.'

"Per quanto riguarda le restanti attività produttive – scrive infatti Fontana dopo aver fatto un lungo elenco delle attività da mettere in stand-by – è già stato raggiunto un accordo con Confindustria Lombardia che provvederà a regolamentare l’eventuale sospensione o riduzione delle attività lavorative per le imprese".