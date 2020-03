Coronavirus: Palermo, controlli nei mercati rionali

Palermo, 11 mar. (Adnkronos) – Controlli dei vigili urbani nei mercati rionali di Palermo. Dalle 5 di questa mattina diverse pattuglie della Polizia municipale, con carabinieri e polizia stanno presidiando le zone di viale Campania e di Sferracavallo per impedire l'installazione delle bancarelle. Così come prevede il Dcmp del premier Conte per l'emergenza Coronavirus.