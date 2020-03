Coronavirus: Pedrazzini, 'scoperto contagio dopo febbre sospetta'**

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – "Sto bene, vorrei rassicurare tutti. Si è manifestata una febbre un po' sospetta che mi ha indotto a pensare che ci potesse essere un contagio. E questo mi ha portato a fare un verifica anche perchè il nostro ruolo è di grande responsabilità, sempre in contatto con moltissime persone e anche lo stessa attività in Parlamento ci pone fianco a fianco con i colleghi, tutto questo mi ha portato a fare questa verifica". Lo ha detto Claudio Pedrazzini, deputato di Cambiamo! e primo onorevole risultato positivo al Coronavirus, a Radio Radicale.

Pedrazzini ha detto anche di aver sentito il presidente della Camera, Roberto Fico: "Ieri ho avvisato gli uffici della Camera per attivare le verifiche del caso e ci siamo sentiti personalmente con il presidente Fico.

E' stato molto attento e cordiale e quindi lo ringrazio".

"Non ci sono uguali a questa situazione -ha aggiunto- e sono necessari dei sacrifici che porteranno a rallentare l'economia ma se non utilizziamo questo senso di responsabilità questa pandemia, allora rischieremmo di trascinarci in questa situazione pagandone un prezzo altissimo".