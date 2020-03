Coronavirus: Renzi, 'bene stretta, ora liquidità a famiglie e imprese'

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – "Il Governo ha varato nuove misure per il #CoronaVirus. Bene, rispettiamole tutti. E lavoriamo perché non ci siano ancora modifiche nei prossimi giorni: servono certezze adesso. Ora la priorità é dare liquidità a famiglie e imprese. Tutti insieme ce la faremo. Viva l’Italia". Così Matteo Renzi in un tweet a stretto giro dall'annuncio del premier Giuseppe Conte.