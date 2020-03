Coronavirus: Bonetti, 'subito 5 milioni per imprenditoria femminile'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – La Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, per far fronte all’attuale situazione di grave difficoltà per il Paese a causa dell’emergenza da COVID-19, ha incrementato di 5 milioni di euro, con risorse del Dipartimento per le pari opportunità, la Sezione speciale del Fondo per le PMI dedicato all’imprenditoria femminile. Si legge in una nota.

"Ho ritenuto necessario – spiega la Ministra – mettere subito in campo risorse preziose e immediatamente attivabili per favorire l’accesso al credito delle imprese guidate da donne. Una scelta per sostenere l'imprenditoria femminile, fiore all'occhiello dell'Italia in Europa, in questo momento che è di difficoltà per tutti. Specie in queste ore è importante poter guardare con fiducia al futuro e al lavoro delle donne, che sarà uno dei motori più importanti per ripartire insieme come Paese”.