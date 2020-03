Coronavirus: Buffagni, chiudere ancora? Stop polemiche, unità**

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – "Basta polemiche! Ambulanze, trasporti di alimenti e farmaci, auto di medici, infermieri e forze dell'ordine purtroppo non vanno ancora ad aria ma a benzina. Lampadine si fulminano tv pc occhiali si rompono. Si lavora perché nessuno perda lavoro con virus. La gente vuole unità!". Così in un tweet il viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni, rispondendo all'opposizione, in primis la leader di Fdi Giorgia Meloni, che chiede misure più dure.