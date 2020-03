Coronavirus: Calenda a Meloni, 'frontiere chiuse? a parti invertite voi lo avreste chiesto'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – "Mi viene il dubbio, ma solo il dubbio Giorgia, che a parti invertite avreste immediatamente chiesto la chiusura di tutte le frontiere italiane. E se, come spero, l’Italia ne uscirà prima degli altri, non è detto che non saremo obbligati a fare lo stesso. Calma e gesso". Carlo Calenda risponde così via twitter a Giorgia Meloni che aveva postato delle foto di frontiere chiuse in Slovenia.