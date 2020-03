Coronavirus, Catalfo: "Congedo mamme e papà fino a 15 giorni"

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Da 12 ai 15 giorni di congedo straordinario per le mamme ed i papà con figli inferiori ai 12 anni; nessun limite di età in caso di disabilità. A Radio Anch'io su Radio 1 il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ha ribadito le misure che dovrebbero essere approvate domani a sostegno delle famiglie alla luce della chiusura delle scuole per l'. Il ministro ha ricordato che in alternativa si potrà fare ricorso al voucher 'tata' da "circa 600 euro".

"Sto studiando un voucher baby sitter speciale per il personale sanitario per consentire a medici, infermieri e operatori socio-sanitari di andare a lavorare e avere qualcuno che badi ai loro figli", ha poi annunciato il ministro del Lavoro.