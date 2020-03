Coronavirus: De Caro, 'lacrime in diretta Fb? non mi pento, ce la faremo'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – "Non volevo. Ero uscito dal Comune per rientrare a casa. Ero con la mia portavoce e abbiamo deciso di pubblicare un video per ringraziare i miei cittadini che stavano rispettando le regole". E in quel video il sindaco di Bari, Antonio De Caro, si è commosso. "La via era vuota, spettrale. Tutto spento. Non ho retto. È stato un gesto naturale. Eravamo in diretta, è andata così", dice a Repubblica.

Per fronteggiare l'emergenza, aggiunge, "non c’è bisogno di un uomo forte al comando, la retorica del condottiero solitario non fa parte della mia cultura. Qui c’è bisogno di una presa di coscienza collettiva: siamo invincibili soltanto se si agisce insieme" e affidandosi agli esperti: "Sono gli scienziati che ci devono dire cosa fare.

Per questo, sin dal principio, abbiamo chiesto al Governo di affidare tutte le decisioni alla cabina centrale di esperti. E noi dobbiamo adeguarci".

Si è pentito di quelle lacrime? "All’inizio ero dispiaciuto. Poi ci ho pensato: perché mi devo vergognare? Le emozioni, anche un sindaco, non le deve nascondere. Quella strada era la mia casa, la mia città. E vederla così è stato un dolore. Intendiamoci: è giusto che sia così. Chiedo a tutti i baresi, e come presidente dell’Anci, a tutti gli italiani, di rispettare rigidamente le indicazioni del Governo. Stanotte ho dormito poco. Mi sono arrivati molti messaggi. Il più bello me l’ha mandato un mio amico, Francesco: 'Ti sono vicino. Tornerà tutto più bello e forte di prima'. Era il sindaco di Codogno".