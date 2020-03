Coronavirus: Di Maio, 'ci ricorderemo di chi ci ha aiutato'**

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – "Ci ricorderemo di tutti i Paesi e i popoli che ci hanno aiutato in questa fase". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a Mattino Cinque. Di Maio ricorda gli aiuti che stanno arrivando dalla Cina ma anche da altri Paesi. "In questi giorni ho avuto una telefonata col ministro cinese, ieri una col ministro dell'Arabia Saudita, tutti ci manderanno del materiale medico" e "ci ricorderemo anche del discorso di Ursula von der Leyen che parla in italiano".