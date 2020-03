Coronavirus: La Rocca Ruvolo, 'Sicilia pronta a fronteggiare eventuale epidemia'

Palermo, 12 mar. (Adnkronos) – "La macchina sanitaria regionale, in un momento di grande difficoltà in tutto il Paese, si sta muovendo con prontezza e competenza per fronteggiare l’eventuale epidemia in Sicilia". Così la presidente della commissione Salute dell’Ars Margherita La Rocca Ruvolo, a margine di un incontro con l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. L’ufficio di presidenza della VI Commissione Ars oggi si è riunito con l’assessore per fare il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus. "E’ stato illustrato dall’assessore – spiega La Rocca Ruvolo – il piano che la Regione siciliana sta mettendo in atto per intervenire in maniera tempestiva in caso di espansione del virus nell’Isola. Sono stati già liberati centinaia di posti letto ed è stato predisposto un piano che, nelle varie aziende sanitarie provinciali, consentirà di avere a disposizione mille posti entro una settimana per poter eventualmente ricoverare pazienti con il Covid-19.

Inoltre, 150 dei 500 posti di Terapia intensiva previsti nella rete ospedaliera saranno dedicati a pazienti che necessitano di ricovero per il contagio dal virus. Abbiamo chiesto di utilizzare anche come Terapie intensive le sale operatorie non utilizzate".

"L’assessore – ha aggiunto la deputata – ha riferito che sarà varato in Sicilia un piano di assunzioni straordinario di personale medico e sanitario e che sono già stati ordinati tutti i dispositivi di protezione individuali per il personale medico e sanitario. Intanto, sono circa 21mila le persone venute dal Nord che si sono registrate sul sito della Regione e la maggior parte appartiene alla fascia di età tra i 20 e i 30 anni, si sta procedendo con un monitoraggio della situazione".