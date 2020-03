Coronavirus, prima vittima in Grecia

Atene, 12 mar. (Adnkronos) – Prima vittima per il in Grecia. Il ministero della Sanità di Atene ha confermato il decesso di un paziente di 66 anni ricoverato in ospedale, come si legge sull'edizione online del giornale Kathimerini. La vittima aveva contratto l'infezione il mese scorso durante un viaggio di gruppo in Israele ed Egitto. Diversi compagni di viaggio sono ricoverati o in isolamento. Ieri le autorità di Atene avevano confermato 99 casi di infezioni da coronavirus.

ISRAELE – Sono ormai 100 i casi confermati di coronavirus in Israele, dopo che altre persone sono risultate positive ai test per la Covid-19. Lo riferiscono i media locali che rilanciano notizie confermate dalle autorità sanitarie. Secondo il ministero della Sanità, sono almeno 91 le persone ricoverate, due delle quali versano in gravi condizioni, mentre tre sono guarite.

Tra le ultime persone che hanno contratto il virus, si legge sul Times of Israel, ci sono almeno due piccoli israeliani, un bambino di 10 e una bambina di 11.