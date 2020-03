Coronavirus: Salvini, 'zona protetta Ue o presto sarà Italia a dover controllare accessi'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – "Ho proposto una zona protetta europea perché se le misure drastiche che abbbiamo adottato in Italia non saranno applicate a tutti i Paesi europei, il rischio è che tra qualche mese" non saranno più gli italiani a non passare le frontiere, "saremo noi che dovremo controllare gli accessi nel nostro Paese". Lo dice Matteo Salvini a Radio 24.