Coronavirus: sindacati Sicilia, 'smart working per tutti lavoratori Regione'

Palermo, 12 mar. (Adnkronos) – "Lavoro agile in via prioritaria, subito e per tutti, a eccezione soltanto dei servizi essenziali e di quelli indifferibili, per mettere al riparo del contagio lavoratori e utenti". A chiederlo sono Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl Sicilia per tutti i lavoratori della pubblica amministrazione regionale, degli enti, delle società collegate e degli enti locali, lavoratori impegnati in attività socialmente utili compresi.

"Il governo regionale faccia applicare immediatamente tutte le ulteriori disposizioni che riguardano le misure di sicurezza nei pubblici uffici" affermano i segretari generali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, Gaetano Agliozzo, Paolo Montera ed Enzo Tango, facendo seguito alle parole del ministro della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone che ha chiesto di attivare lo smartworking per tutta la p.a., ad eccezione che per i servizi essenziali ed indifferibili.

"La Regione – proseguono i sindacalisti – individui al più presto le attività essenziali ed indifferibili da rendere in presenza e proceda con l’attivazione dello smartworking per tutti gli altri lavoratori.

Sarebbe inoltre opportuno che si emanino delle linee guida che possano aiutare le autonomie locali nell’applicazione delle norme. Capiamo che molte amministrazioni sono state colte impreparate, nonostante il nostro impegno per lo smartworking e la digitalizzazione del lavoro risalga a molto tempo addietro, ma adesso non c’è tempo da perdere perché bisogna fermare i contagi e affrontare nel modo più sicuro possibile l’emergenza epidemiologica da Coronavirus". I sindacati chiedono anche "la sanificazione degli uffici periferici che non hanno ancora provveduto" e la fornitura dei dispositivi di protezione individuali "a tutti quei lavoratori che sono chiamati a continuare la propria attività, ad iniziare da quelli più esposti, come chi opera in sanità".