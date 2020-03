Coronavirus: Tajani, 'oggi Bce sia coraggiosa, servono più fondi Bei'**

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – "Oggi la Bce deve essere coraggiosa: serve portare gli acquisti di titoli di Stato ad almeno 60 miliardi al mese, dare liquidità alle banche, sospendere le regole per le imprese in difficoltà. Necessari più fondi Bei per investimenti in infrastrutture e ospedali". Lo scrive su Twitter, il vicepresidente di Forza Italia e Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.