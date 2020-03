Coronavirus: bozza dl, 80mln per radio e tv locali

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – Risorse per 80 milioni di euro destinate alle radio e alle tv locali. E' quanto prevede una bozza del dl atteso in Cdm e ancora in lavorazione. "Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini – si legge – viene eccezionalmente stanziato l'importo di 80 milioni di euro, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e da erogare entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto".