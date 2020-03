Coronavirus: British Airways prevede tagli, crisi mai vista

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – British Airways si prepara a tagliare dei posti di lavoro per far fronte all'emergenza coronavirus che colpisce profondamente il settore del trasporto aereo. L'ad della compagnia britannica, Alex Cruz in una comunicazione interna rivelata dal 'Financial Times' spiega che Ba potrebbe essere costretta ad effettuare tagli di posti di lavoro, cancellare tratte e lasciare aerei a terra nel prossimo futuro. Nel messaggio interno Cruz spiega che è in atto "una crisi di proporzioni globali senza precedenti" e che il settore si ritrova "sotto una pressione immensa"