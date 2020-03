Coronavirus: Di Maio (Iv), 'italiani non sanno che farsene di chiacchiere Di Battista'

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – "Che un personaggio come Di Battista si faccia vivo solo per attaccare Matteo Renzi e gettare fango, la dice lunga sulla sua modesta statura". Lo dice Marco Di Maio di Iv sulle parole di Alessandro Di Battista.

"Renzi ha fatto l'esatto contrario che parlare male dell'Italia e del resto non gli si può fare una colpa se le tv di tutto il mondo lo chiamano, mentre ignorano altri (soprattutto quelli che lo attaccano). A noi non interessano queste polemiche, ma continuiamo a lavorare con determinazione e idee concrete per dare risposte alle persone, alle famiglie, alle imprese italiane che delle chiacchiere di Di Battista e delle polemiche tra politici non sanno che farsene".