Coronavirus: Gasparri, 'Fi orgogliosa di Gallera e Cirio'

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – “L’assessore al Welfare della Lombardia Gallera, di Forza Italia, sta dimostrando cosa vuol dire affrontare una emergenza. Siamo orgogliosi, noi di Forza Italia, di avere una persona come lui in una funzione così delicata, in un momento così grave. Anche il nostro Cirio dimostra come i presidenti di regione di Forza Italia sanno affrontare l’emergenza, lui colpito anche dal virus". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"C’è una classe dirigente nel nostro partito -aggiunge- che è nata nel territorio e che in un momento così drammatico sa dare risposte alle ansie e alle angosce dei cittadini. Senza improvvisazione, ma con maturità. Da Forza Italia un esempio concreto di cultura di governo”.