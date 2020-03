Coronavirus: iniziata videoconferenza Conte con industriali e sindacati(2)

(Adnkronos) – Presenti inoltre per l'esecutivo il ministro Federico D'Incà (Rapporti con il Parlamento) e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, oltre al neo commissario per l'emergenza Covid-19 Domenico Arcuri. Per i sindacati collegati in videoconferenza Maurizio Landini, Annamaria Furlan, Carmelo Barbagallo, per Confindustria Vincenzo Boccia e Marcella Panucci, Maurizio Cosasco per Confapi, infine Giorgio Merletti per Confartigianato.