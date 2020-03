Coronavirus: Meloni, 'stop cantieri senza misure sicurezza'

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – "Il governo non lasci cadere nel vuoto l'allarme lanciato dall'Ance e sospenda i cantieri se non sussistono le condizioni per assicurare le necessarie misure di sicurezza e di tutela della salute. Una decisione dolorosa ma necessaria, per preservare tanti operai e lavoratori del settore delle costruzioni che vanno tutelati attraverso provvedimenti economici mirati e indispensabili". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.