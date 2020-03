Coronavirus: Renzi, 'si dimetta direttore amministrazione penitenziaria'

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – Bisogna "guardare con grande attenzione a ciò che sta accadendo nelle carceri. La civiltà di un Paese si misura dalla qualità del proprio sistema carcerario. Ci sono stati tredici morti in carcere in una settimana: chiedere che si dimetta il direttore dell’amministrazione penitenziaria è il minimo sindacale. Oggi i media parlano di altro, comprensibilmente, ma questa è una battaglia che noi non molleremo. Mai". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.