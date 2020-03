Coronavirus: Sbrollini, 'tutti i lavoratori siano tutelati'

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – "Nessuno dovrà perdere il posto di lavoro per il #coronavirus! Il Governo ha predisposto tutte le risorse necessarie per la cassa integrazione in deroga! Tutte le lavoratrici e lavoratori vanno tutelati nei luoghi di lavoro rimasti aperti! La tutela della #salute è prioritaria!". Lo scrive su twitter Daniela Sbrollini di Iv.