Coronavirus: Zingaretti a leader progressisti Ue, 'serve mobilitazione comune'

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – "Serve una mobilitazione e una comune dimensione europea di questa crisi". Lo scrive in una lunga lettera ai leader dei Partiti progressisti europei, Nicola Zingaretti. Lettera pubblicata su Fb dal segretario Pd. "Come sapete la Commissione europea ha adottato alcune prime misure – anche attraverso la costituzione di una task force e altre ne sta adottando in queste ore – e, della questione, discuterà, già nei prossimi giorni, il Parlamento europeo. Le ragioni che stanno alla base del nostro impegno di rafforzano".

"La costruzione di un welfare efficiente ed aperto a tutti, la definizione di un nuovo modello di sviluppo, la difesa delle fasce sociali più deboli,la valorizzazione del lavoro e della ricerca la solidarietà tra gli stati, diventano alla luce di questa emergenza obiettivi di stringente attualità".

"Per questo credo sia importante che tutti i nostri Partiti siano all’avanguardia nell’affermare che, di fronte a una sfida globale destinata a produrre serie conseguenze su ogni piano, nessuna persona, nessun territorio, nessun Paese si debba sentire isolato nell’affrontare una situazione inedita.

