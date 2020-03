Coronavirus: Zingaretti, 'Pd mobilitato, nessuno lasciato solo'

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – "Il Partito Democratico con il Piano per l’Italia ha già indicato alcune strade per una nuova agenda di Governo all’altezza della sfida che la nuova situazione ci ha messo davanti". Si legge nella lettera inviata da Nicola Zingaretti ai leader progressisti europei.

"Abbiamo peraltro lanciato una campagna di mobilitazione straordinaria di tutte le strutture del nostro Partito, affinché siano un punto di riferimento per i nostri concittadini, per contribuire all’informazione e alla prevenzione e per non lasciare nessuna persona da sola ad affrontare una fase carica di incertezze e di paure".