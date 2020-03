Coronavirus: Zingaretti, 'serve intervento straordinario Ue, scelte rapide da Bce'

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – "Servono rapide e forti scelte europee nel campo economico. Anche da parte della Bce". Si legge nella lettera inviata da Nicola Zingaretti ai leader dei partiti progressisti europei.

"I nostri Paesi, nel quadro europeo, devono potere porre in essere interventi straordinari di sostegno ai sistemi produttivi, a quelle attività (come il sistema turistico, della cultura e dei trasporti) che più rischiano di essere colpite, ai lavoratori delle aziende che possono trovarsi in situazione di difficoltà, all’accesso al credito", aggiunge.

"E’ questo il momento per utilizzare in positivo le possibilità che un sistema – come quello dell’Unione Europea – di regole e politiche comuni ci può dare, evitando ogni chiusura e dando ai nostri cittadini il senso di un impegno comune".