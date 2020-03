Leonardo: sindacati, in siti senza intesa 16 ore di sciopero lunedì e martedì (2)

(Adnkronos) – Nel corso di queste convulse giornate, si legge ancora, "con un grandissimo senso di responsabilità, Fim, Fiom e Uilm tutti i siti italiani di Leonardo hanno gestito, con accordi sindacali, questa prima fase critica legata all’emergenza Covid-19. Giorno dopo giorno abbiamo cercato di allargare l’utilizzo del lavoro agile, modificato i turni di lavoro ed i turni di refezione in mensa, ampliato le flessibilità in ingresso ed uscita, siamo intervenuti con iniziative per evitare assembramenti, allargato l’utilizzo dei permessi retribuiti per visita medica, previsto interventi di pulizia e sanificazione".

"Restano però siti dove rimangono complicazioni e limitazioni che vanno superate nell’applicazione di queste norme, anche in virtù della forte presenza di lavoratori diretti di produzione dove è estremamente più complesso trovare soluzioni organizzative compatibili con le indicazioni previste dai Dpcm".

In alcuni siti, rilevano, "si sono registrati casi di lavoratori positivi al Coronavirus e altri si stanno in queste ore registrando. Pur di fronte ad interventi aziendali che sembra abbiano, sino ad ora, impedito il diffondersi del contagio, il timore assolutamente giustificato delle lavoratrici e dei lavoratori sta portando ad una progressiva riduzione delle presenze in azienda".

Le Rsu e le strutture territoriali, in alcuni siti considerati a maggior rischio, hanno chiesto, come contenuto nel comunicato nazionale Fim, Fiom e Uilm del 12 marzo, di osservare un periodo di chiusura per provvedere a mettere in campo tutte le azioni possibili funzionali a garantire la sicurezza ed il diritto alla salute dei lavoratori.