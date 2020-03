Coronavirus: Musumeci, 'chi viene da nord deve stare in quarantena'

Palermo, 14 mar. (Adnkronos) – "Chi viene da certe zone deve stare in quarantena, nel rispetto della propria salute, dei propri familiari ma anche della comunità in cui si va a vivere. Basta un poco di sacrificio per poter contenere, entro un tempo relativo, questo morbo che dobbiamo necessariamente neutralizzare". Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci in relazione alla notizia di "imminenti" arrivi dal nord nell'isola.