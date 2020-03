Coronavirus: prefettura Milano, ieri quasi 11mila controlli e 168 denunciati**

Milano, 14 mar. (Adnkronos) – Nella giornata di ieri a Milano sono state 6.825 le persone e 4.025 gli esercizi commerciali controllati dalle forze dell'ordine per verificare che agissero in ottemperanza alle norme del Dpcm varato per contrastare i contagi da Coronavirus. Tra persone (144) e titolari degli esercizi commerciali (24) si arriva a un totale di 168 denunciati. Sono gli ultimi dati diffusi dalla Prefettura di Milano.