Coronavirus: Sicilia, segretario Musumeci negativo a secondo tampone

Palermo, 14 mar. (Adnkronos) – Negativo al secondo tampone per il Coronavirus anche il segretario particolare del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, e presidente del Consiglio comunale di Monreale, Marco Intravaia. Il governatore si è messo in isolamento dopo la notizia della positività del segretario del Pd Nicola Zingaretti con cui era stato in contatto nei giorni scorsi. Anche Intravaia, che si era anche lui messo in quarantena volontaria a casa, ha ripetuto il tampone a dieci giorni dalla riunione a Palazzo Chigi dove era presente anche Zingaretti. "Ho vissuto con serenità questi giorni di quarantena volontaria – ha detto – ma ora mi tolgo un peso dal cuore e dalla testa, anche pensando ai miei familiari e alle persone con cui ero entrato in contatto.

E un momento difficile e tutti siamo chiamati a limitare al minimo gli spostamenti per tutelare la nostra e altrui salute. Rinnovo l'appello alla cittadinanza, affinché rispetti le regole. Non è il momento di leggerezze e superficialità, ma della responsabilità e del buon esempio da parte di tutti. Voglio ribadire il mio ringraziamento all'assessorato regionale alla Salute, agli operatori del 118 e a tutto il personale sanitario per la grande professionalità e forza con cui stanno affrontando questa terribile emergenza".