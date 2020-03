Coronavirus: telemedicina al Policlinico di Palermo, consulti a distanza a odontoiatri (2)

(Adnkronos) – "In questo momento di emergenza sanitaria nazionale in cui vengono erogate solamente prestazioni urgenti o non differibili, anche la Chirurgia plastica, diretta dalla Adriana Cordova, mette a disposizione un servizio per consulti e informazioni sul referto istologico, inviando un email all’indirizzo chirurgiaplastica@policlinico.pa.it", si legge in una nota.

“Invitiamo i nostri pazienti a non venire in ospedale, se non per emergenze reali, e a rivolgersi al proprio medico di famiglia per le medicazioni o la rimozione dei punti di sutura, dice la dott.ssa Sara Di Lorenzo, dirigente medico di chirurgia plastica che ha proposto l’iniziativa. Tramite mail sarà possibile avere informazioni sugli esami istologici effettuati o avere risposte a domande, dubbi o perplessità sul decorso post operatorio o sul follow-up.

Siamo consapevoli che il rapporto medico-paziente non può essere sostituito in alcun modo dal pc ma vogliamo dare la possibilità ai nostri pazienti di usufruire di un servizio di consulenza telematica e poter garantire, per quanto possibile, la continuità assistenziale anche in un momento di emergenza come questo”.