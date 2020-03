Coronavirus: Bernini, 'non basta solo una mancia per chi è al lavoro'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – "Ci sono milioni di italiani che in queste ore sono al lavoro mettendo a rischio la propria vita: non solo medici e infermieri, ma farmacisti, operai, trasportatori, agricoltori, addetti nei supermercati". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.

"A fronte di questo sacrificio, che serve a tenere in piedi il Paese nell’emergenza, il premio non si può ridurre a un bonus di cento euro in busta paga che – secondo le anticipazioni di stampa – è previsto nel decreto che il governo si appresta ad approvare. Sarebbe una mancia del tutto insufficiente per ripagare chi, come un militare in tempo di guerra, si è messo al servizio della nazione".