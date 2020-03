Coronavirus: bozza dl, raccomandate nella buca senza firma**

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – Raccomandate nella buca delle lettere senza la firma del destinatario in calce. E' una delle misure contenute nella bozza di decreto anti-Covid19 atteso in Cdm questa sera. Per contenere i rischi di contagio e tutelari i dipendenti di Poste italiane, l'articolo 105 bypassa lo 'scambio' postino-destinatario. Si prevede infatti che raccomandate, invii assicurati e distribuzione pacchi avvengano senza bisogno di raccogliere la sigla del destinatario.