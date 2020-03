Coronavirus: Fi, 'riserve su diverse questioni, correggeremo in Parlamento' (2)

(Adnkronos) – "Così come non è sufficiente che coloro i quali unanimemente sono stati definiti gli 'eroi' di questa emergenza ricevano soltanto 100 euro come premio: non è così, con una mancia, che lo Stato può pensare di ringraziare chi è in prima linea. In attesa di conoscere il testo definitivo richiamiamo il governo all’obbligo di collaborare. In questo momento, caotico e difficile, l’esecutivo deve aprirsi al confronto con le categorie interessate e con le opposizioni. Ci sono tempi e risorse per fare presto e bene, purché ci sia la volontà di farlo da parte del governo".

"Per parte nostra, pur ribadendo il senso di responsabilità che ispira la nostra azione politica, non possiamo condividere le scelte così come contenute nelle bozze del provvedimento: troppi gli errori, troppe le dimenticanze.

Sarà dunque nella sede naturale, il Parlamento, che Forza Italia si impegnerà con ogni mezzo per correggere il decreto. Perché noi, come ripete il nostro Presidente Silvio Berlusconi, siamo da una parte sola, dalla parte dell’Italia e degli italiani".