Coronavirus: Fontana, 'Bertolaso? Uso parole capo Stato, in momenti difficoltà tutte risorse'

Milano, 15 mar. (Adnkronos) – Per la decisione di affidarsi a Guido Bertolaso "uso le parole del presidente della Repubblica a cui ho comunicato la nostra decisione ieri: quando ci sono momenti di difficoltà bisogna recuperare tutte le risorse a disposizione". Lo ha detto Attilio Fontana, governatore della Lombardia, ospite di Lucia Annunziata su Rai3. "Bertolaso – aggiunge – ci verrà ad aiutare per fare questo grande centro di rianimazione in Fiera".