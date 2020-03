Coronavirus: Fontana, 'misure possono bastare se si rispettano'

Milano, 15 mar. (Adnkronos) – Le misure del Governo per 'chiudere' i cittadini a casa bastano se queste vengono applicate. E' quanto ritiene Attilio Fontana, governatore della Lombardia, ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai3. "Credo che possano essere sufficienti. Avevamo fatto una serie di richieste un po' più rigide ma il problema vero è che bisogna fare in modo che le misure vengano applicate: mi sembra che finalmente la gente si è resa conto che non era una stupidata. Oggi vediamo picchi di infezioni perché l'ultimo weekend è stato uno dei più giocosi".