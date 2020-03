Coronavirus: Fornaro, 'no campagna elettorale permanente, serve unità'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – "Stiamo vivendo giorni tra i più difficili e complessi della nostra storia e mai come oggi c’è bisogno di unità e non di scontri istituzionali e di polemiche quotidiane". Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

"La campagna elettorale permanente lasciamola per altri momenti, adesso dobbiamo lottare tutti, nessuno escluso, per contenere la diffusione del Covid 19 e mitigare le sue ricadute sulle strutture della sanità pubbliche: la posta in gioco è il futuro dell’Italia".

"L’unità istituzionale è anche il miglior modo per dimostrate vicinanza ai medici, agli infermieri e a tutte le lavoratrici e i lavoratori del mondo della sanità impegnati in prima linea, a cui deve andare tutta la solidarietà e il plauso degli italiani".