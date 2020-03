Coronavirus: Gallera a Boccia, '500mila mascherine? Forse non c'è percezione necessità'

Milano, 15 mar. (Adnkronos) – Sulle mascherine, Giulio Gallera non vuole "fare polemica", ma "noi ogni giorni cerchiamo di giocare una battaglia molto dura, ci deve essere piena consapevolezza di tutti del momento che stiamo vivendo", sottolinea l'assessore al Welfare della Regione Lombardia. "Ieri – afferma – il ministro Boccia ha sottolineato che ci sono state consegnate ben 500mila mascherine in 24 giorni. Noi ringraziamo la protezione civile di questo e prendiamo atto ma noi abbiamo bisogno di 300mila mascherine al giorno. Capite che forse non c'è la percezione di quello che stiamo vivendo e lo sforzo che stiamo mettendo in campo". Le mascherine arrivate "le useremo per i volontari".