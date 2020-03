Coronavirus: Gallera, 'oggi 13.272 positivi, quasi 5mila ospedalizzati'

Milano, 15 mar. (Adnkronos) – In Lombardia i contagiati da Coronavirus salgono a 13.272, in crescita di 1.587 da un giorno all'altro. I ricoverati in ospedale sono quasi 5mila, 4.898 precisamente. Sono 602 in più rispetto a ieri, riporta l'assessore al Welfare Giulio Gallera.