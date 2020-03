Coronavirus: Gallera, 'sforzo titanico su terapie intensive, raggiunti 1.200 posti, 924 per covid'

Milano, 15 mar. (Adnkronos) – "Molti trasferimenti di oggi li abbiamo fatti al Policlinico di Monza o all'Auxologico di Milano, all'Humanitas o al San Raffaele, tutte strutture private accreditate. E' smentito ancora oggi chi denigra il modello sanitario lombardo: c'è una grande azione comune e una grande mobilitazione di tutti". E' quanto osserva l'assessore della Lombardia, Giulio Gallera, in videocollegamento su Facebook.

Per quanto riguarda le nuove assunzioni, "siamo arrivati a 1.900 domande per posti a disposizione negli ospedali, ne sono state valutate 832, ieri erano 630, e già inviate alle aziende". Sulle terapie intensive "c'è uno sforzo titanico: abbiamo raggiunto 1.200 posti in terapia intensiva, ne abbiamo destinati al Covid 924, si è recuperato un buon margine rispetto a ieri, questo è un elemento importante".