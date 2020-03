Coronavirus: interrogazione Fdi, 'dati persone in quarantena a sindaci e forze ordine'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – "I dati delle persone sottoposte alla quarantena devono essere comunicati tempestivamente non solo alla Regione, al Sindaco del Comune interessato e alle autorità sanitarie competenti ma anche alle Forze dell'ordine per garantire e facilitare loro durante le operazioni di controllo. Purtroppo pero', diverse segnalazioni provenienti dallo stesso personale in divisa, ci informano che le Forze dell'ordine non sono a conoscenza dei nominativi delle persone sottoposte a quarantena e questo, se confermato, sarebbe un grave vulnus alla sicurezza degli altri cittadini". Lo dichiarano in una nota congiunta i componenti di Fratelli d'Italia delle commissioni Difesa, Affari costituzionali e Giustizia annunciando una interrogazione ai ministri Lamorgese e Speranza.