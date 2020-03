Coronavirus: Lega, 'decreto senza coraggio, confuso, non risolve emergenze'**

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – "È ormai chiaro che domani mattina ci sveglieremo con un decreto che non risolve veramente le emergenze ma cerca di porvi rimedio senza coraggio. Abbiamo chiesto misure decise e tempestive a sostegno di imprese e lavoratori e agito nel quadro del centrodestra con spirito di leale collaborazione e per il bene del paese. Il Governo ha scelto la strada del solito provvedimento omnibus, di una manovra vecchia maniera. Un decreto confuso, forse per accontentare le molte anime della maggioranza". Così il team economico della Lega alla vigilia del Cdm che dovrebbe approvare decreto economico.