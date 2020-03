Coronavirus: M5S Lombardia, 'sanificare spazi comuni case Aler'

Milano, 15 mar. (Adnkronos) – Regione Lombardia non dimentichi gli inquilini delle case popolari Aler. Lo chiede il M5S Lombardia, spiegando che in questi giorni, "stiamo ricevendo numerose segnalazioni di inquilini delle case popolari Aler, per lo più nuclei con anziani e fragilità, in cui viene espressa preoccupazione circa l’eventuale esistenza di protocolli che evitino il possibile propagarsi del contagio da coronavirus anche negli spazi comuni utilizzati nei pochi momenti consentiti dalle restrizioni". Nicola Di Marco, consigliere regionale del Movimento, invierà a Regione ed Aler "una comunicazione ufficiale in cui verificherò le azioni messe in campo: se risulta una collaborazione con le Ats competenti; se è prevista una minima santificazione dei luoghi in caso di soggetti risultati positivi al fine di evitare il più possibile rischi per tutti".