Coronavirus: Meloni, 'governo chieda dimissioni Lagarde, disegno per spolpare Italia'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – "Il Coronavirus poteva essere l'occasione per far vedere che l'Europa esiste e invece è stata l'ennesima occasione di tentare di spolpare l'Italia. Mi assumo la responsabilità di quello che dico perché lo abbiamo visto. Considero folle che l'Europa non abbia ancora un protocollo comune in caso di pandemia. Considero folle che l'Europa non abbia un unico sistema di certificazione delle vittime e dei contagi". Lo dice Giorgia Meloni, leader Fdi, a L'Arena su La7.

"E poi la presidente Lagarde: nessuno mi convince che la Lagarde, una che ha il suo curriculum, non conosca il peso delle sue parole. Il governo ne deve chiedere le dimissioni. Perché lì c'è un disegno e il disegno è costringere l'Italia all'angolo, spolpare l'Italia, acquisire i suoi asset a prezzi stracciati e trattarla come la Grecia.

Noi non lo dobbiamo consentire", accusa.